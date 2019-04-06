سياسة الإصلاح والانفتاح .. تغييرات هائلة في الصين

المصدر: وكالات

أحدث الإصلاح والانفتاح تغييرات هائلة في الصين فيما يتعلق بعلاقاتها مع العالم، وينعكس هذا التغيير الهائل بشكل أساسي في علاقات الصين مع البلدان في جميع أنحاء العالم، وعلاقتها بالعولمة، ودورها العالمي.

ووفر الإصلاح والانفتاح قوة دفع قوية لتنمية الصين وعلاقاتها مع البلدان في جميع أنحاء العالم، وما زالت القوة الدافعة للتنمية في المقام الأول إلى حد كبير. فغالبًا ما تكون الديناميكيات القائمة على السلامة والأيديولوجية تصادمية، في حين أن الديناميكيات القائمة على التنمية مختلفة تمامًا.

ومن أجل تحقيق التنمية، يجب أن تكون منفتحا على العالم الخارجي، وإذا كنت على استعداد وقادراً على توفير التعاون من أجل تنمية الصين، فيمكنك أن تصبح شريكًا. ذلك لأن القوة الدافعة لتطوير العلاقات الخارجية قد تغيرت، فبعد فترة وجيزة من الإصلاح والانفتاح، تخلصت الصين من قيود نمط المواجهة في الحرب الباردة ونفذت تعاونًا وديًا على نطاق واسع. يمكن القول إن الصين هي أول بلد كبير يخرج من نمط الحرب الباردة.

وإلى جانب تحول السياسة الخارجية، شهد تقييم الصين للأوضاع الدولية وخاصة قضايا العصر الساخنة تحولا جوهريا. فلا تؤمن الصين فقط بأنه يمكن تجنب الحرب العالمية، ولكنها تعتقد أيضًا أن "السلام والتنمية" قد حلا محل "الحرب والثورة" كموضوع للعصر.

سواء أكان السلام أو التنمية، فهو الطموح العالمي لشعوب جميع دول العالم، ويمكن للصين وجميع دول العالم أن يصبحوا شركاء في حماية السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة.

لذلك، من ناحية، تحمل الصين راية التنمية، تلتزم بمسار التنمية السلمية، وتعتبر حماية السلام العالمي وتشجيع التنمية المشتركة أحد أهدافها في سياستها الخارجية؛ من ناحية أخرى، بناء شراكات نشطة مع بلدان في جميع أنحاء العالم لبناء عالم شبكة الشراكة. ما يحتاج إلى تركيز خاص فتغيرت العلاقة بين الصين والدول المتقدمة في الغرب بشكل كبير. اليوم، معظم الدول الغربية المتقدمة هي أعضاء مهمة في شبكة الشراكة العالمية مع الصين.

وخلال تطور الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة، يمكننا أن نرى أن جميع البلدان التي يمكنها مواكبة تيار العولمة، على الرغم من المشاكل والتحديات التي تفرضها العولمة، إلا أنها في النهاية تتمتع بمكاسب العولمة. وتلك البلدان التي هي خارج عملية العولمة لأنها تخشى تحدياتها ستعاني بلا شك من العواقب المريرة للتنمية الاقتصادية.

في السنوات الأخيرة، كان هناك صوت قوي مناهض للعولمة داخل الولايات المتحدة وأوروبا على وجه الخصوص، وبعض القوى الغربية، التي كانت القوة الدافعة الرئيسية للعولمة، غير راغبة في تحمل مسؤولياتها، وحاولوا التراجع وحماية أنفسهم والبدء في الضغط على العالم. ويمكن القول إن سياسة العولمة هي وضع جديد وتحد جديد لم يتم رؤيته خلال الـ 50 عاما الماضية.

استجابة لهذا الوضع الجديد والتحديات الجديدة، فإن البلدان الناشئة، بصفتها مستفيدا مهما من العولمة، لديها الشروط والمسؤوليات لتصبح قوة دافعة مهمة للعولمة. باعتبارها واحدة من أهم القوى الناشئة، فإن الصين التي دخلت حقبة جديدة قد أوضحت للعالم بوضوح ليس فقط علينا احتضان العولمة، ولكن أيضًا علينا العمل على استمرار تقدم العولمة. وأكد شي جين بينغ أن "الصين مستفيدة من العولمة الاقتصادية ومساهمة ايضا فيها".

منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، ساهمت الصين بقوة في النهوض بالحكم العالمي وأدت أداءً جيدًا بشكل استثنائي. من ناحية، شاركت بنشاط في أنشطة الآليات الهامة للحكم العالمي، ولعبت دورًا بناءً في الكيانات الكبيرة المسؤولة، مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين.

من ناحية أخرى، تعمل الصين بنشاط على إنشاء آليات حوكمة جديدة مثل البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية وبناء "الحزام والطريق". وتعتبر مبادرة " الحزام والطريق" نموذجا جديدا للتعاون الدولي بين معظم البلدان والمناطق في العالم، وستعزز بشكل كبير الحكم العالمي. وشارك المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني بنشاط في إصلاح وبناء نظام الحكم العالمي كجانب مهم من دور الصين المستمر كدولة كبيرة، وهذا يعني أن الصين سوف تكون بمثابة العمود الفقري للحكم العالمي في العصر الجديد.

ويعتبر السعي لتحقيق التنمية والسلام هو اتجاه العصر، فكل دول العالم لديها أحلامها الخاصة، والتكامل هو حلم العالم. حيث يعد بناء رابطة المصير المشترك للبشرية مخطط رؤية يجمع بين الحلم الصيني والحلم العالمي. وأصبح الهدف العام لدبلوماسية الصين في العصر الجديد.

واستنادا لرؤية بناء رابطة المصير المشترك فإن المساواة في السيادة هي أساس العلاقات في المجتمع الدولي، واستنادا إلى العولمة والحكم العالمي، أصبحت بلدان العالم مترابطة بدرجة كبيرة. وكذلك التركيز على الأفكار المتقدمة التي توجه تطور المجتمع البشري وتقدمه، والتي ترتبط بتحديات المستقبل.

إن المصير المشترك للإنسانية لا يستبعد أو ينكر الاختلافات بين البلدان، ولكنه يؤكد على سلامة الإنسانية والمصير المشترك. فبناء مجتمع المصير المشترك يتطلب بذل جهود متضافرة من جميع البلدان في العالم. وبصفتها مؤيدًا لهذا المفهوم، يجب على الصين أن تلعب دورًا نشطًا وبناءً في تعزيز بناء مجتمع المصير المشترك.

ومن خلال مبادرة بناء المصير المشترك للإنسانية، قدمت الصين نموذجًا للمجتمع الدولي ليس فقط من خلال تحديثها وبنائها السياسي الديمقراطي والتنمية الثقافية والحكم الاجتماعي وبناء الحضارة الإيكولوجية، بل أيضًا تمسكها بطريق التنمية السلمية في الدبلوماسية والتزامها بالانفتاح على العالم الخارجي.