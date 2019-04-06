رئيس جديد للبنك الدولي

المصدر: واشنطن ـ رويترز

انتخب المجلس التنفيذي للبنك الدولي بالإجماع ديفيد مالباس، أكبر دبلوماسي في وزارة الخزانة الأمريكية، رئيساً جديداً للبنك، مواصلاً تقليداً مضى عليه 73 عاماً في أن يرأس أمريكي تلك المؤسسة المالية الدولية التي تركز على التنمية.

وقال البنك إن مالباس، الذي يعمل وكيلاً لوزارة الخزانة للشؤون الدولية، سيباشر مهام منصبه الجديد الثلاثاء أثناء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ومالباس الذي سبق أن عمل كبيراً للخبراء الاقتصاديين ببنك بير ستيرنز وقدم المشورة لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات 2016، كان المرشح الوحيد للمنصب.

وواجه رئيس البنك الدولي المنتهية ولايته جيم يونج كيم منافسين اثنين، من نيجيريا وكولومبيا، في 2012 عندما انتخب أول مرة.