ترامب يحث الاحتياطي الاتحادي على خفض الفائدة

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن يخفّض أسعار الفائدة، وأن يتخذ إجراءات أخرى غير تقليدية لتخفيف الضغط على اقتصاد قال إنه يتباطأ.

وأبلغ ترامب الصحافيين، «أعتقد أنهم ينبغي لهم أن يخفضوا أسعار الفائدة... أظن أنها أبطأت بالفعل اقتصادنا. لا يوجد تضخم».

وزاد مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة 4 مرات العام الماضي، وترامب منتقد قوي وصارم لزيادات الفائدة التي أجراها مجلس الاحتياطي تحت قيادة جيروم باول الذي اختاره الرئيس قبل عامين لرئاسة البنك المركزي الأمريكي. وأيد أيضاً مسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي عيّنهم ترامب زيادات الفائدة.