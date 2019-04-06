أمريكا والصين تطويان صفحة الحرب التجارية خلال 4 أسابيع

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من إبرام اتفاق تجاري قد يُعلن عنه في غضون 4 أسابيع، لكنه حذر بكين في الوقت نفسه من أنه سيكون من الصعب السماح باستمرار التبادل التجاري بدون اتفاق.

ويجري البلدان مفاوضات مكثفة لإنهاء حرب تجارية ممتدة منذ شهور تسببت في اضطراب الأسواق العالمية، لكن آمال الوصول لحل تزايدت بعدما عبر الجانبان عن تفاؤلهما بعد محادثات أُجريت في بكين في الأسبوع الماضي.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض في مستهل اجتماعه مع ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني أول من أمس إنه تم الاتفاق على عدة نقاط صعبة في الاتفاق لكن لا تزال هناك بعض الخلافات. وتابع «أعتقد أنه في غضون 4 أسابيع أو أقل وربما أكثر أياً كان الذي سيستغرقه الأمر من الممكن أن نعلن عن شيء شديد الأهمية».