«فيتش» تتوقع 62.5 دولاراً لخام برنت 2020

المصدر: باكو - رويترز

قال ديمتري مارينتشنكو المدير البارز في وكالة «فيتش» إن تعثر الاقتصاد العالمي قد يبدأ في التأثير على الطلب على النفط خلال العام الحالي.

وأضاف أن «فيتش» تتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8 % في 2019 و2020 من 3.2 % في 2018.

وتتوقع «فيتش» أن يكون متوسط سعر النفط في عام 2019 حول 65 دولاراً، وأن ينخفض إلى 62.50 دولاراً في 2020 وإلى 57.50 دولاراً بحلول 2022.

وانخفضت أسعار النفط أمس مع نزول خام برنت بعيداً عن مستوى 70 دولاراً الذي بلغه في اليوم السابق.

وخلال التعاملات نزلت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً إلى 69.24 دولاراً.وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات إلى 62.06 دولاراً.