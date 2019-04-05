الهيئة العامة للرياضة تتفقد منشآت ناديي العربي وفلج المعلا

المصدر: أم القيوين - وام

أكد حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن الهيئة وامتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالحفاظ على أمن وسلامة أبنائها، في الملاعب والمنشآت الرياضية، تجنباً لتكرار الإصابة التي حدثت مع لاعب الجزيرة أحمد ربيع، وقال :هدفنا تحقيق استدامة وسلامة المنشآت الرياضية في إمارة أم القيوين.

جاء ذلك خلال تفقد فريق العمل في إمارة أم القيوين والمكوّن من القيادة العامة لشرطة أم القيوين وإدارة الدفاع المدني بأم القيوين، لمنشآت نادي العربي ونادي فلج المعلا لدراسة وتطبيق معايير الأمن والسلامة.