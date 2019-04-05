«بريكست» يكلَّف الاقتصاد البريطاني 86 مليار دولار

المصدر: لندن-وكالات

كلّف «بريكست» الاقتصاد البريطاني، نحو 66 مليار جنيه إسترليني (86.5 مليار دولار)، في أقل من ثلاث سنوات، أو حوالي ألف جنيه إسترليني (1311 دولاراً) لكل شخص في البلاد، وفقاً لتقرير «ستاندرد آند بورز».

وأشار التقرير إلى أن الشركات خفضت استثماراتها، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنحو 3 %، مضيفاً أنه منذ استفتاء يونيو عام 2016، فقدت المملكة المتحدة 550 مليون جنيه إسترليني من النمو الاقتصادي أسبوعياً. وقالت وكالة التصنيف الائتماني، إن الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني، تسبب في الكثير من الضرر، من خلال الحد من القوة الشرائية للأفراد، حيث يعني ضعف الإسترليني، ارتفاع أسعار الواردات.

وأشارت إلى أن إنفاق الأسر كان أقوى بكثير، لو لم يحدث استفتاء «بريكست»، لافتةً إلى أنه مع اقتراب الموعد النهائي للمغادرة، علقت الشركات خطط الاستثمار، وبدلاً من ذلك، استعدت بخطط للطوارئ في حالة «بريكست» دون اتفاق.