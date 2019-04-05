الأسهم العالمية مستقرة بسبب مخاوف النمو

المصدر: نيويورك- رويترز

استقرت أسواق الأسهم العالمية، بعد مكاسب جيدة خلال الفترة الماضية، وذلك مع تأثر الشهية للمخاطرة سلباً من جراء غياب التطورات الجديدة على صعيد محادثات التجارة مع الصين، والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وتباين أداء الأسهم الأمريكية، حيث صعد داو جونز الصناعي 124 نقطة إلى 26342.42 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 500 بمقدار5 نقاط مسجلاً 2873.99 نقطة، ونزل ناسداك المجمع 22 نقطة إلى 7894.26 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية، وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.4%. وأغلق مؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً لأعلى مستوى في شهر، بنسبة 0.05 % إلى 21724.95 نقطة، وزاد سهم هوندا موتور 0.9 %، بينما ارتفع سهم تويوتا موتور 0.7 %.