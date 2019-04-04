صندوق النقد: حرب الرسوم التجارية تضرّ الصناعات والوظائف

المصدر: واشنطن - رويترز

أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي، أمس، أن تصعيداً في حرب الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيلحق ضرراً بالصناعات التحويلية في البلدين، ومن المرجح أن يتسبب في خسائر في الوظائف، لكنه لن يغيّر شيئاً في مجمل الموازين التجارية للبلدين.

وقال الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل، إن الولايات المتحدة والصين ستعانيان خسائر «جسيمة» في الصناعات التحويلية، مع تحول الطاقة الإنتاجية صوب المكسيك وكندا وشرق آسيا، إذا ارتفعت الرسوم الجمركية إلى 25% على جميع المنتجات المتدفقة بين الدولتين.

وسيؤجج ذلك معركة الرسوم الجمركية المتبادلة بين الاقتصادين العملاقين، التي أمسكت بخناق الأسواق العالمية منذ منتصف 2018. وفرضت الولايات المتحدة بالفعل رسوماً بواقع 25 % على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار، ورسوماً أخرى 10% على سلع أخرى بقيمة 200 مليار دولار.