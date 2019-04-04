تحالف بين الغرير والراجحي لشراء مطاحن بأول خصخصة بالسعودية

المصدر: دبي ـ رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مجموعة الراجحي القابضة السعودية والغرير في دبي تحالفتا في كونسورتيوم لعرض شراء مطاحن دقيق من المؤسسة العامة للحبوب السعودية الحكومية.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب عرضت المطاحن للبيع العام الماضي، في واحدة من أولى عمليات الخصخصة في المملكة.

والمؤسسة من أكبر مشتري القمح والشعير في العالم، وتستورد كامل إمدادات القمح السعودية البالغة نحو 3.5 ملايين طن سنوياً.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن الراجحي والغرير، وهما شركتان عائليتان كبيرتان، تبحثان عن مستشار للمساعدة في الصفقة المحتملة وجمع تمويل لعملية الشراء. وقال أحد المصادر إن الشركتين تتطلعان إلى جمع دين لتمويل ما يصل إلى 60 بالمئة من الصفقة.