توقف 75 % من طائرات «جت إيروايز»

المصدر: نيودلهي - رويترز

اضطرت شركة الطيران الهندية جت إيروايز لوقف تحليق أكثر من 75 % من طائراتها بعد عجزها عن سداد مستحقات شركات التأجير، في الوقت الذي تواجه فيه الناقلة المثقلة بالدين صعوبة في الحصول على تمويل إنقاذ وعدت به بنوك تديرها الدولة.

وأبرمت الناقلة اتفاقاً في وقت سابق هذا العام لتفادي إعلان إفلاسها، ويضخ بموجبه بنك الدولة الهندي وبنوك أخرى 218 مليون دولار في الشركة، على أن تمتلك البنوك مؤقتاً حصة أغلبية في الناقلة. وقال مصدر مطلع علي الأمر إن «جت إيروايز» لم تحصل بعد على أي أموال، ولم تصرف أجور عامليها لشهر مارس.

وذكر مصدران أن عدد الطائرات التي تعمل في الشركة يبلغ 28 طائرة، مقارنة مع 119 طائرة العام الماضي.