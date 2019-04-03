بوينغ: إصلاح برمجيات «737 ماكس» يحتاج مزيداً من الوقت

المصدر: واشنطن - د ب أ

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن الأمر سيستغرق مزيداً من الوقت مما كان يتوقع سابقاً لكي تقوم شركة بيونغ بإصلاح برمجيات خاصة بطائراتها «737 ماكس» التي تم تعليق استخدامها.

وأضافت الإدارة في بيان أنها «تتوقع الحصول من بوينغ على حزمة معززات برامجية نهائية خلال الأسابيع المقبلة، لكي توافق الإدارة عليها». وأضافت: «هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لأعمال إضافية من قبل شركة بوينغ نتيجة للمراجعة المستمرة لنظام التحكم في الطيران لطائرات (737 ماكس)، لنضمن أن تقوم بوينغ بتحديد جميع القضايا ذات الصلة ومعالجتها بشكل مناسب».