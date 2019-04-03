منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها للنمو إلى 2.6 %

المصدر: جنيف - د ب أ

خفّضت منظمة التجارة العالمية أمس، توقعاتها للنمو في حجم التجارة العالمية، وقالت إنها تتوقع أن يصل نمو حركة التجارة إلى 2.6% هذا العام مقابل 3% العام الماضي. وقالت المنظمة، ومقرها جنيف، إن «التجارة العالمية ستظل تواجه رياحاً معاكسة قوية في 2019 و2020»، وتحدثت عن تباطؤ بأكثر من المتوقع في النمو 2018 «نتيجة لتصاعد التوترات التجارية وتزايد حالة الغموض الاقتصادي».

ومقارنة بتوقعاتها السابقة الصادرة في سبتمبر خفّضت المنظمة توقعاتها لنمو حركة التجارة في السلع من 3.7 إلى 2.6% لهذا العام وبالنسبة للعام القادم، من المتوقع أن يزيد النمو مرة أخرى، ليصل إلى 3%. ولفتت المنظمة إلى أن «التوترات التجارية لا تزال تشكل الخطر الأكبر على التوقعات»، مشيرةً إلى أن تخفيف التوترات من شأنه أن يدفع بحركة التجارة.