بيانات صينية تصعد بالنفط إلى أعلى مستوى في 5 أشهر

المصدر: طوكيو - رويترز

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في نحو 5 أشهر، أمس، مدعومة ببيانات اقتصادية صينية قوية قلصت المخاوف بشأن الطلب، فضلاً عن إمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران وحدوث تعطل أكبر للإمدادات الفنزويلية.

وخلال التعاملات زاد خام القياس العالمي برنت 15 سنتاً بما يعادل 0.2 % إلى 69.16 دولاراً، وذلك بعد أن لامس 69.50 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً أو 0.2 % إلى 61.73 دولاراً للبرميل بعد أن تجاوزت حاجز 62 دولاراً للمرة الأولى منذ أوائل نوفمبر.

وتدعمت الأسعار ببيانات إيجابية من أكبر اقتصادين في العالم: الولايات المتحدة والصين.

وأظهرت البيانات، أول من أمس، أن قطاع الصناعات التحويلية الصيني عاد إلى النمو على غير المتوقع في مارس للمرة الأولى في 4 أشهر، وارتفعت معظم أسواق الأسهم في آسيا، حيث عززت بيانات الصناعة القوية ثقة المستثمرين.