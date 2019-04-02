محامو غصن يطالبون بمحاكمته بعيداً عن نيسان

المصدر: البيان الإلكتروني

بحسب رويترز: قال محامو كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور اليوم الثلاثاء إنهم طلبوا من محكمة في طوكيو محاكمته في الاتهام الموجه له بارتكاب مخالفات مالية على نحو منفصل عن شركة نيسان لأن الشركة تتعاون مع ممثلي الادعاء.

وقد ألقي القبض على غصن في طوكيو في نوفمبر من العام الماضي بعدما أبلغت نيسان ممثلي الادعاء بأن تحقيقا داخلياً أجرته كشف عن أدلة على ارتكابه مخالفات خطيرة وترتب على ذلك عزله من منصبه. ويواجه غصن اتهامات جنائية في اليابان لعدم افصاحه عن جزء من دخله من نيسان يقدر بنحو 82 مليون دولار،

وتحويله خسائر مالية شخصية إلى حسابات الشركة أثناء الأزمة المالية العالمية.

وإلى جانب غصن وجريج كيلي المسؤول التنفيذي السابق في نيسان والمقرب من غصن وجه ممثلو الادعاء الاتهام للشركة نفسها بالتلاعب بتقارير مالية سنوية وهو ما عبرت الشركة عن أسفها بشأنه.

وقال جونيشيرو هيروناكا محامي غصن في إفادة صحفية إن فريق الدفاع يريد فصل محاكمة غصن عن كيلي لأن كيلي شاهد رئيسي محتمل للدفاع عن غصن.

وقال هيروناكا إن موكله لن يحظى بمحاكمة عادلة إذا حوكم مع نيسان مضيفا أن الشركة أقرب لممثل ادعاء وليس متهم في القضية، وأضاف "بغض النظر عن كيفية رؤيتكم للأمر محاكمة غصن مع نيسان ستتعارض مع حقه في الحصول على محاكمة عادلة."