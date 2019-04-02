الأسهم العالمية متفائلة بالمحادثات الأمريكية الصينية

المصدر: Ⅶ نيويورك-رويترز

ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية، مع توقع إحراز تقدم في محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، وتطلع المستثمرون لسماع أنباء إيجابية بشأن الجولة الجديدة من المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين، والتي ستجري في واشنطن هذا الأسبوع.

وصعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية، لتبني على مكاسب الربع السنوي الأول، وزاد«داو جونز» الصناعي 252 نقطة إلى 26180.12 نقطة، كما ارتفع «ناسداك» 70 نقطة إلى 7799.91 نقطة، وصعد ستاندرآند بورز 24 نقطة إلى2858.34 نقطة.

واستهلت الأسهم الأوروبية الربع الثاني من العام، بنبرة متفائلة، مع صعود جميع القطاعات الرئيسة، إثر تعافٍ مفاجئ في بيانات المصانع الصينية.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% . وفي حين شملت المكاسب شتى بورصات المنطقة، فقد تفوق على نحو خاص، مؤشر داكس الألماني الحساس لتطورات التجارة، بصعوده 1%، مدعوماً بارتفاع أسهم شركات صناعة السيارات.

وأغلق مؤشر نيكي القياسي مرتفعاً 1.4 % عند 21509.03 نقاط، وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.5 % إلى 1615.81 نقطة.