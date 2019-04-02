أرباح «أرامكو» 3 أضعاف «آبل»

المصدر: Ⅶ دبي - (رويترز)

حققت شركة أرامكو السعودية (أكبر شركة منتجة للنفط في العالم) أرباحاً أساسية بلغت 224 مليار دولار العام الماضي، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف أرباح أبل، وذلك قبل أول إصدار سندات دولية لها.

وقالت أرامكو إنها حققت أرباحاً قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات بلغت 224 مليار دولار في 2018. وبالمقارنة فإن أبل، التي كانت أكبر الشركات الرابحة في العالم العام الماضي بحسب فوربس، حققت أرباحاً قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات بلغت 81.8 مليار دولار.وصنفت وكالات التصنيف الائتماني شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة على قدم المساواة مع تصنيف السعودية.

وصنفت وكالتا التصنيف الائتماني فيتش وموديز أرامكو عند ‭‭‭‭‭A+‬‬‬‬‬ و‭‭‭A1‬‬‬ على الترتيب.

وتبدأ أرامكو عقد اجتماعات مع مستثمري السندات الدوليين هذا الأسبوع بشأن صفقة الدين التي طال انتظارها.

ويأتي بيع السندات المزمع بعد إعلان الاستحواذ على 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، في صفقة بقيمة 69.1 مليار دولار، في واحدة من أكبر الصفقات بصناعة الكيماويات العالمية.