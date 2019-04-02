280 ألف برميل تراجع في إنتاج «أوبك» خلال مارس

المصدر: Ⅶ لندن (رويترز)

أفاد مسح نشرته رويترز، تراجع إنتاج أعضاء أوبك الأحد عشر الملزمين بأهداف خفض المعروض 280 ألف برميل يومياً في مارس، عنه في فبراير، وهو مقدار التراجع ذاته لإجمالي المنظمة.

ومقارنة مع المستويات التي اتفقوا على الخفض منها، وهي في معظم الأحوال، مستويات أكتوبر 2018، فإن الأحد عشر عضواً قلصوا الإنتاج 1.099 مليون برميل يومياً. يعني ذلك نسبة التزام 135 %، على أساس تخفيضات إجمالية متعهد بها، تبلغ 812 ألف برميل يومياً.

كانت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء، في إطار التحالف المسمى أوبك+، اتفقوا في ديسمبر، على تقليص المعروض 1.2 مليون برميل يومياً في 2019. وتبلغ حصة أعضاء أوبك الأحد عشر المشاركين في الاتفاق من ذلك الخفض، 800 ألف برميل يومياً.