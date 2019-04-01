السعودية تعتزم طرح سندات دين بقيمة 31.5 مليار دولار

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تخطط السعودية لإصدار سندات دين بقيمة 31.5 مليار دولار هذا العام للمساعدة على تمويل العجز في الموازنة، رغم الانتعاش الاقتصادي الذي سجلته المملكة في الربع الأخير العام الماضي، وبسبب التوسع في قطاع النفط، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية في بيان أمس.

وتقدر الحاجات التمويلية للمملكة في العام الجاري بنحو 35 مليار دولار، وسوف تمولها السعودية بالإصدارات بقيمة 31.5 مليار دولار، والبقية من الودائع الحكومية في المصرف المركزي، وفق ما جاء في البيان. وقالت المملكة، التي أصدرت سندات دولية بقيمة 7.5 مليارات دولار في يناير، إن استراتيجية الاقتراض الخارجي تتركز حول تمكين المملكة من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال الربع الأول.