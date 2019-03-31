ترامب منتقداً «الفدرالي»: لو لم يرفع الفائدة لكانت الأسواق أفضل

المصدر: Ⅶ واشنطن - أ ف ب

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي، معتبراً أن النمو والأسواق المالية كانت ستكون بوضع أفضل لو أن الاحتياطي لم يرفع سعر الفائدة هذا العام.

وقال ترامب في تغريدة: «لو لم يرتكب الاحتياطي الفدرالي خطأ رفع نسبة الفائدة خصوصاً مع نسبة ضعيفة للتضخم، لكان نمو الناتج الإجمالي بنسبة 3% والبورصة أعلى بكثير، ولكانت الأسواق المالية في وضع أفضل».

وكان مستشاره الرئيسي للاقتصاد لاري كودلو بدأ الهجوم وحضّ الاحتياطي الفدرالي على خفض نسبة الفائدة لحماية نمو الاقتصاد الأمريكي إزاء تباطؤ النمو العالمي.

وفي مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الاقتصادية، سُئل كودلو عن تصريحات كان أدلى بها لموقع إكسيوس الإخباري، طالب فيها بخفض «فوري» بنصف نقطة (0,50 بالمئة) للنسب المديرية، وأكد كودلو أنه يتعين خفض نسب الفائدة «من باب الاحتياط».

وأضاف: «لا يوجد تضخم في الأفق، وأعتقد أن الاحتياطي الفدرالي بالغ في ما فعل»

ويأتي رفع الفائدة في وقت يتوقع فيه معظم خبراء الاقتصاد والمؤسسات، باستثناء البيت الأبيض، تراجعاً في النمو الأمريكي في 2019 و2020.