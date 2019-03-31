الرمحي: 75 دولاراً سعر النفط 2019

المصدر: Ⅶ دبي -رويترز

توقع وزير النفط والغاز العماني الدكتور محمد بن حمد الرمحي أن تظل أسعار النفط العالمية بين 65 و75 دولاراً للبرميل حتى نهاية العام الجاري، موضحاً أن عُمان ملتزمة باتفاق «أوبك +» بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائهم من كبار مصدري الخام خارج المنظمة حتى نهاية عام 2019. وبموجب الاتفاق المبرم في ديسمبر عام 2018 اتفق أعضاء أوبك ومنتجون مستقلون منهم روسيا على خفض إمدادات النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من يناير ولمدة ستة أشهر.

وتشكل تحالف أوبك في عام 2017 ومنذ ذلك الحين ارتفعت أسعار النفط إلى مثليها وتجاوزت 60 دولاراً للبرميل وكان ذلك بشكل أساسي نتيجة لتخفـــيضات الإنتاج التي طبقها الأعضاء.

وكشفت حسابات من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة أن سعر البيع الرسمي للخام العُماني في مايو سيزيد 2.50 دولار إلى 66.98 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى في خمسة شهور.

وقال الرمحي إن شركة النفط العُمانية تجري في الوقت الراهن دراسة جدوى بشأن امتلاك حصة 30 % في مشروع مصفاة نفطية جديد على الساحل الجنوبي لسريلانكا.