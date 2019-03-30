نمو إنفاق المستهلكين الأمريكيين

المصدر: واشنطن – رويترز

ارتفع إنفاق المستهلكين الأمريكيين أقل من المتوقع في يناير، وزاد الدخل بوتيرة متوسطة في فبراير، مما يشير إلى أن الاقتصاد يخسر سريعاً قوة الدفع بعد تباطؤ النمو في الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس، إن إنفاق المستهلكين ارتفع 0.1 % في الوقت الذي قلصت فيه الأسر مشترياتها من السيارات. وجرى تعديل بيانات ديسمبر بالخفض لتظهر تراجع إنفاق المستهلكين 0.6 % بدلاً من 0.5 % في التقديرات السابقة. وبعد التعديل في ضوء التضخم، زاد إنفاق المستهلكين 0.1 % في يناير بعد انخفاض لم يخضع للتعديل بنسبة 0.6 % في ديسمبر.