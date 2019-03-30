النفط يتجاهل تغريدة ترامب ويصعد بدعم خفض الإمدادات

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع النفط أمس في ظل تخفيضات الإمدادات بقيادة أوبك والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، ما يضع أسواق الخام على مسار تسجيل أكبر زيادة فصلية منذ 2009.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت استحقاق مايو 83 سنتاً إلى 68.65 دولاراً للبرميل، وصعدت بنحو 28% في الربع الأول وتجاهلت تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس حث فيها «أوبك» على تعزيز الإنتاج لخفض الأسعار. وزادت عقود استحقاق يونيو الأكثر نشاطاً 89 سنتاً إلى 67.99 دولاراً.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.44 دولاراً مرتفعة 1.14 سنت، لتمضي على مسار الصعود بأكثر من 33 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى مارس. وبالنسبة للعقود الآجلة للخامين، فإن الربع الأول من 2019 يمثل أفضل أداء فصلي لها منذ الربع الثاني من 2009 حين ارتفعت نحو 40%. ورجح بنك باركليز أن يتحرك النفط صعوداً في الربع الثاني من العام الحالي.