أمريكا والصين نحو طي صفحة حرب الرسوم الجمركية

المصدر: بكين - رويترز

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أمس، إن مسؤولين أمريكيين أجروا محادثات «بناءة» في بكين، مختتمين أحدث جولة حوار مع الصين، والتي تهدف إلى تسوية نزاع تجاري مرير وحرب للرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومنوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في العاصمة الصينية لعقد أول اجتماعات مباشرة بين الجانبين منذ أجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة في الرسوم كان من المقرر تطبيقها على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، عازيا ذلك إلى إحراز تقدم في مفاوضات.

وقال منوتشين على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر «الممثل التجاري الأمريكي وأنا اختتمنا محادثات تجارية بناءة في بكين».

وأضاف «أتطلع إلى الترحيب بنائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه لمواصلة تلك المباحثات المهمة في واشنطن الأسبوع القادم».