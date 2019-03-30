أكبر تراجع للذهب في 7 أشهر

المصدر: لندن - رويترز

استقر الذهب أمس لكنه سجل أسوأ أداء شهري منذ أغسطس 2018 بفعل ارتفاع الدولار والأسهم بشكل أساسي، بينما ارتفع البلاديوم بعد تكبده خسائر على مدى 3 جلسات.وخلال التعاملات استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1290.34 دولاراً للأوقية بعد أن انخفض نحو 1.5% في الجلسة السابقة في أكبر تراجع في أكثر من 7 أشهر.

وسجل المعدن أول انخفاض أسبوعي في 4 أسابيع وخسر نحو 1.7% منذ بداية الشهر الجاري لكن على أساس ربع سنوي فإن الذهب على مسار تسجيل ثاني ارتفاع على التوالي بسبب تبني الاحتياطي الأمريكي لهجة تميل إلى التيسير النقدي ومخاوف النمو العالمي.