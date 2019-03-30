تراجع الدولار كعملة احتياط

المصدر: نيويورك - رويترز

أظهرت بيانات نشرها صندوق النقد الدولي أمس أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي هبطت في الربع الأخير من 2018 مسجلة ثالث تراجع فصلي على التوالي، في حين ارتفعت حصة اليورو إلى أعلى مستوى في 4 أعوام.

وتراجعت حصة الدولار في الاحتياطيات إلى 6.62 تريليونات دولار، أو 61.69% في الربع الرابع، من 6.63 تريليونات دولار في الربع الثالث.

وارتفعت حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية من العملات إلى 20.69% في الربع الرابع من 2018 وهو أعلى مستوى منذ الربع الرابع من 2014.

وأظهرت البيانات أن حصة اليوان الصيني في الاحتياطيات العالمية ارتفعت إلى 1.89% وهي الأعلى منذ بدأ صندوق النقد الدولي إصدار بيانات بشأن حصة العملة الصينية في حيازات البنوك المركزية في الربع الرابع من 2016.