التكنولوجيا الصينية تخترق حدود الجغرافيا

شهد الاقتصاد العالمي انتعاشًا مطرداً، حيث بدأت جولة جديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي في الأفق، وتواصل أنشطة ابتكار العلوم والتكنولوجيا اختراق حدود الجغرافيا والتنظيم والتكنولوجيا، وأصبح تدفق عناصر الابتكار نشطًا بشكل غير مسبوق في العالم، وأصبح الابتكار التكنولوجي نشاطًا وطنيًا غير مسبوق وعنصر دعم رئيسي للتطوير المستمر في المنطقة. في مبادرة التنمية "الحزام والطريق " التي اقترحتها الصين، الانفتاح والتعاون في ابتكار العلوم والتكنولوجيا والعمل على تحسين الدعم الفني للإنتاجية الاجتماعية والقوة الوطنية الشاملة هو أحد أهم الأهداف الأساسية لتلك المبادرة.

ويعد نجاح الصين في تحويل التكنولوجيا إلى قوة إنتاجية والتقبل السريع للتكنولوجيا سمة واضحة للتطور الحالي للعلوم والتكنولوجيا في الصين، فإن الشعب الصيني أكثر استعدادًا لقبول التكنولوجيا والتغيير، ولكن في الولايات المتحدة واليابان ودول غربية أخرى ليست بنفس مستوى قبول الصين للتكنولوجيا، على سبيل المثال، بدأت تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول في الغرب، وخلقت سوقا كبيراً، ولكنها لم تلق القبول والانتشار مثلما حدث في الصين وهذا لأن الصينيين أكثر استعدادًا لقبول أشياء جديدة، بينما لا يحب الغربيون التغيير.

يذكر أن المزايا المؤسسية للصين جعلت الحكومة والإدارة حازمة وحاسمة في صنع القرار، وتجنب هدر الموارد الناجمة عن بطء اتخاذ القرارات في خطط البحث العلمي الرئيسية. وبالمثل، يمكن أن تضمن المزايا المؤسسية للصين والتشغيل الفعال للنظام الإداري التنفيذ الفعال للمشروعات الكبرى، والتأخير الشديد والإنفاق المفرط ليسا شائعين في الصين، ومن الواضح أن هذا أحد الأسباب الرئيسية للتقدم التكنولوجي السريع للصين بعد الإصلاح والانفتاح.

المزايا التكنولوجية

في الوقت الحالي، يهتم المشغلون العالميون بتطوير الجيل الخامس من الشبكات، وسوق الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الشرق الأوسط له آفاق واسعة ومساحة هائلة، ويقدر أنه بحلول عام 2025، سيتم تنفيذ 30٪ من اتصالات المحمول في الشرق الأوسط على شبكات الجيل الخامس. وقد وضعت شركة هواوي وزتي وغيرهما من الشركات المصنعة للاتصالات في الصين معايير اتصال للشبكة الخامسة رسميا.

ويمكن يشبه التحول من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس من الشبكات، تحسين حركة مرور في بلدة ما، ويمكن تشبيه تكنولوجيا البحث والتطوير الخاصة بالمصنعين الصينيين بالطريق، ويزداد تدفق السيارات الى اضعاف في لحظة وفي نفس الوقت يحدث اتساع في الطريق وسيولة في حركة السيارات.

ويعد البحث والتطوير في معيار الجيل الخامس من الشبكات بمثابة ابتكار فريد للمهندسين الصينيين، وبعد الانتهاء من البحث والتطوير، بدأ المصنعون الصينيون على الفور في العمل التجريبي، وفي حفل موسيقي كبير، تم استخدام معيار الجيل الخامس من الشبكات للبث اللاسلكي المباشر، وتم بنجاح الانتهاء من تقنية البحث والتطوير الصينية، علاوة على ذلك، فإن معيار الجيل الخامس من الشبكات الذي تم إنشاؤه في الصين يُمكّن المستخدمين من استبدال الهاتف المحمول على نظام (الجيل الرابع من الشبكات) ومن خلال استبدال بعض معدات المحطة الأساسية، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بنطاق ترددي عالي السرعة، وهو الحل الصيني المبتكر الوحيد في العالم.

رائد الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي هو اتجاه لا مفر منه في تطور عصر المعلومات، فمن يمكنه إتقان التكنولوجيا الأساسية للذكاء الاصطناعي يمكنه أن يحمل آذان عصر المعلومات. بعد ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الصين، انتشرت الصين في كل مكان وتولت زمام المبادرة في مجال البحث والتطوير في هذا المجال.

أوراق البحث والتطوير الأساسية في الصين المنتجة في مجال الذكاء الاصطناعي تحتل المرتبة الأولى في العالم. يمكن القول إن الصين بنت أكبر شبكة مراقبة بالفيديو في العالم بأكثر من 20 مليون كاميرا فيديو، واستنادا إلى شبكة المراقبة الضخمة المسماة "سكاي نت" عثرت أجهزة الأمن العام الصينية بنجاح في 25 دقيقة بناء على تحليل ذكي على رجل عجوز ضائع.

وحققت الصين نجاحا كبيرا في خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجوه، واكتسبت مزايا تكنولوجية تمكنها من ان تقود أوروبا وأمريكا واليابان وكوريا الجنوبية.

وتعاونت الصين مع دول الشرق الأوسط في مزايا العلوم والتكنولوجيا الصينية فقد وقعت هواوي وشركة الاتصالات السعودية زين مذكرة تفاهم خلال مؤتمر برشلونة الدولي للاتصالات المتنقلة لعام 2018 لإطلاق تعاون استراتيجي جديد في المملكة العربية السعودية، وتهدف المذكرة إلى تسريع عملية تطوير خدمات اتصالات الجيل الخامس في المملكة العربية السعودية وتقديم الدعم التقني لشركة زين لبناء شبكات اتصالات أكثر تعقيدًا وفعالية، وسيقوم الطرفان بشكل مشترك بتطوير عدد من التقنيات المبتكرة لتسريع نشر شبكات اتصال الجيل الرابع والخامس وتحسين القدرة الحاسوبية. وسوف يتم تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال تكنولوجيا الاتصالات.