«أرامكو» تلتقي بمستثمري سندات قبل إصدار دولاري

المصدر: دبي - رويترز

قالت مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية ستبدأ لقاء مستثمري السندات الأسبوع المقبل قبل إصدار باكورة سنداتها الدولية المزمعة، ما سيساعدها على الأرجح في تمويل شراء حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بقيمة 69.1 مليار دولار.

وامتنعت شركة النفط السعودية العملاقة عن التعليق، لكنها قالت أول من أمس إنها اتفقت على شراء 70 بالمئة في سابك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في إحدى أكبر الصفقات بقطاع الكيماويات على مستوى العالم.

وقالت المصادر إن من المتوقع تسعير الإصدار المزمع في غضون أسبوعين بعد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري السندات. كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال في وقت سابق إن حجم سندات أرامكو سيبلغ نحو عشرة مليارات دولار.