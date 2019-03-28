ما تأثير مبادرة "الحزام والطريق" على الاقتصاد الرقمي؟

المصدر: وكالات

اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ في خريف عام 2013، على المجتمع الدولي مبادرة لبناء حزام طريق الحرير الاقتصادي المشترك وطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين.

وأشار إلى أن قطار "الحزام والطريق" المشترك - شرقًا إلى الدائرة الاقتصادية النابضة بالحياة في آسيا والمحيط الهادئ، والدائرة الاقتصادية الأوروبية المتقدمة في الغرب- أطول ممر اقتصادي في العالم وأكثره نجاحا، وسيغير العالم بشكل كبير، حيث سيغطي حوالي 4.4 مليار نسمة.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تطورت مبادرة "الحزام والطريق وحققت فيها الصين والعالم تعاونًا متبادل المنفعة وقادت الاقتصاد العالمي إلى التطور، وبصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسرع الصين في طريقها إلى مركز المسرح العالمي لتصبح القوة العظمى لتعزيز "القطار المشترك" "في العالم من خلال مبادرة الحزام والطريق.

وتتمثل أهمية طريق الابتكار في التمسك بالتنمية المدفوعة بالابتكار، والدفاع عن البيئة والتقليل من الكربون وإعادة التدوير والإنتاج المستدام وجعلهم أسلوب الحياة.

سوف يشجع تطور الاقتصاد الرقمي تحويل التنمية الاجتماعية لدول "الحزام والطريق" إلى اتجاه أكثر كفاءة وذكاء وإنسانية، مما سيخلق بالتأكيد فرصًا جديدة للتنمية، وتحقيق زخم تنمية جديد يفيد العالم ويفيد البشرية.

بناءً على المؤشرات الأساسية لتطور الاقتصاد الرقمي، يمكن أن نجد أن هناك اختلالات واضحة في تطوير الاقتصاد الرقمي في دول الشرق الأوسط، فمثلاً دولة الإمارات يحتل مستوى الرقمنة فيها مكان الصدارة في العالم، بينما العديد من البلدان الأخرى في الشرق الأوسط في طور النمو. ومع التطور السريع للاقتصاد الرقمي الصيني، أصدرت شركات الإنترنت الصينية ذات الرؤية العالمية رغبة قوية في "الإبحار إلى الخارج ونقل التكنولوجيا".

تجدر الإشارة إلى أن بلدان الشرق الأوسط لديها عدد كبير من التقنيات التي لم يتم تعديلها بشكل جيد، وهناك حاجة ماسة إلى أرباح الإنترنت لتحسين كفاءة تخصيص الموارد بشكل عام، وزيادة فرص العمل من خلال الاستثمار على نطاق واسع، وتحسين مستويات معيشة الأفراد.

شكلت بيئة المنافسة في الصين والبنية التحتية المثالية مجموعة من شركات الإنترنت ذات القدرة التنافسية القوية. لقد تجاوزت قدراتها التشغيلية والمبتكرة المرحلة التقليدية البسيطة، وظهرت العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة دوليًا مثل البرامج الفائقة، والدفع عبر الهاتف المحمول، والدراجات المشتركة وغيرها من التطبيقات.

ووفرت القدرة التنافسية العالمية لمصنعي معدات الاتصالات في الصين ضمانات مهمة لبناء البنية التحتية للاتصالات في البلدان على طول "الحزام والطريق". منذ ستة أو سبعة أعوام، لم يكن أحد في بلغاريا على علم بشركة هواوي! أصبح الآن اسمًا مألوفًا، ليس فقط بسبب شعبية هواتف هواوي المحمولة، ولكن أيضًا بسبب معدات الشبكات والتكنولوجيا التي جلبتها هواوي وغيرت حياة الناس. وهذا ما حدث في البلدان على طول "الحزام والطريق " وتستمر الشركات الصينية في بذل قصارى جهدها للمساعدة في تعزيز تطوير الصناعات المحلية ورفع مستواها.

هواوي ليست سوى نموذج مصغر للمشاركة العميقة للشركات الصينية في بناء الاقتصاد الرقمي على طول "الحزام والطريق". فقد وصلت بالفعل عدد كبير من الشركات الصينية مثل: علي بابا، زتي، شياومي وميتو وغيرها الى دول "الحزام والطريق".

مع أخذ علي بابا كمثال، أصبحت البلدان الواقعة على طول "الحزام والطريق" محور تطورها الاستراتيجي، وتخطط الشركة لإنشاء عدد من مناطق التجارة الحرة الرقمية لإنشاء "طريق حرير رقمي" عالمي. من أجل تحقيق هذا الهدف، تلتزم علي بابا بزراعة بيئة التجارة الإلكترونية المحلية الناضجة في البلدان ذات الصلة من منظور التجارة الإلكترونية وطرق الدفع والخدمات اللوجستية.

مع تعميم المحطات الذكية، أصبحت تطبيقات الهاتف المحمول أيضًا مجالًا جديدًا لشركات الإنترنت الصينية. على سبيل المثال، احتل تطبيق" ميتو شيو شيو " وهو صمم خصيصا للمستخدمين الهنود، قائمة التطبيقات الأكثر شعبية في سوق تطبيقات جوجل في الهند في عام 2016.

وفي بداية عام 2017، أصبح ميتو شيو شيو مشهورًا في الخارج بسبب خاصية الصور الشخصية المرسومة يدويًا، واحتل المرتبة الأولى في قائمة تطبيقات الهاتف المحمول المجانية في 8 دول ومنطقة مثل روسيا، واحتلت المرتبة الأولى بين أفضل 10 تطبيقات مجانية للهاتف المحمول في 21 دولة ومنطقة حول العالم.

جلب سياسة "الخروج" لشركات الإنترنت الصينية أحدث الابتكارات التكنولوجية والتطبيقات النموذجية إلى البلدان على طول "الحزام والطريق"، وشكلت تفاعلًا جيدًا مع الحكومات المحلية والشركات والجمهور، وساهمت في تنمية الاقتصاد الرقمي وتحسين وضع النمو الاقتصادي للبلدان على طول الطريق.

تتمتع مبادرة "الحزام والطريق " برؤية بعيدة المدى ورؤية كبيرة، حيث ستنشئ منصة شراكة ومشاركة جديدة لدول الشرق الأوسط والصين، وتوفر فرصة تاريخية لدول الشرق الأوسط لمواجهة تحديات العصر الرقمي، وتعزيز تنمية الاقتصاد الرقمي وتحقيق المنفعة المتبادلة.