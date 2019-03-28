«أرامكو» تشتري 70 % من «سابك» بـ 69 مليار دولار

المصدر: الرياض - البيان

أعلنت أرامكو السعودية، أمس، توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» من صندوق الاستثمارات العامة في السعودية في صفقة خاصة قيمتها 259.125 مليار ريال، أي 69.1 مليار دولار، وبسعر يعادل 123.39 ريالاً للسهم الواحد.

يذكر أن الأسهم المتبقية والمتداولة في «سابك» والبالغة 30% ليست جزءاً من الصفقة إذ أعلنت أرامكو عدم نيتها الاستحواذ على هذه الحصة المتبقية فيما يخضع استكمال الصفقة لشروط إغلاق معينة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

وتدير سابك أعمالاً في أكثر من 50 دولة ويعمل بها 33 ألف موظف وبلغ إنتاج الشركة الإجمالي في مختلف وحدات الأعمال التابعة 75 مليون طن متري 2018 وسجلت صافي دخل بلغ 5.7 مليارات دولار، ومبيعات سنوية بقيمة 45 مليار دولار وإجمالي أصول 85 مليار دولار.

وقال ياسر بن عثمان الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة: «تمثّل الصفقة فائدة مشتركة لجميع الأطراف، ونقلة نوعية لثلاث من أهم المؤسسات الاقتصادية في المملكة، وستوفر الاتفاقية رأس مال ضخماً لتعزيز استراتيجية الاستثمار طويلة الأمد لصندوق الاستثمارات العامة، ما سيسهم في تنوّع القطاعات، ومصادر الدخل في المملكة».

وقال المهندس أمين حسن الناصر رئيس أرامكو: «يُعد الاستحواذ قفزة نوعية لدفع استراتيجية النمو التحويلية بأرامكو في التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة.