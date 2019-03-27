ارتفاع حاد لأسعار النفط في التعاملات الأمريكية

المصدر: (د ب أ)

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط ارتفاعاً في التعاملات الأمريكية الثلاثاء، قبل صدور البيانات الأسبوعية الرسمية لمخزون النفط الخام الأمريكي غدا الأربعاء.

وجاء ارتفاع أسعار النفط اليوم، رغم استمرار المخاوف من ضعف نمو الطلب العالمي على الخام في ظل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع البعض إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجعا كبيرا في مخزون الخام خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 مارس الحالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 12ر1 دولار أي بنسبة 12ر1% إلى 94ر59 دولارا للبرميل تسليم مايو المقبل. وكان النفط قد أنهى تعاملات أمس بتراجع قدره 22ر0 دولار أي بنسبة 4ر0% إلى 82ر58 دولارا للبرميل.

يأتي ذلك فيما يتوقع البعض نقص الإمدادات في السوق مع استمرار التزام دول تجمع ما يعرف باسم "أوبك بلس" الذي يضم الدول النفطية من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ومن خارجها مثل روسيا بخفض الإنتاج بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.