الصين تطلب شراء 300 طائرة «إيرباص»

المصدر: باريس - د.ب.أ

أكدت شركة صناعة الطائرات المدنية الأوروبية «إيرباص»، أمس، اعتزام شركات الطيران الصينية شراء 300 طائرة إيرباص، في الوقت الذي يجري فيه الرئيس الصيني «شي جينبينج» محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.

وتضم الصفقة 290 طائرة من طراز «إيه 320» ذات الجسم الضيق و10 طائرات من طراز «إيه 350» ذات الجسم الواسع.

وذكرت «إيرباص» أن «شركة الصين القابضة للإمدادات الجوية» وقعت اتفاقاً بالشروط العامة للصفقة مع «إيرباص» لصالح شركات طيران صينية لم تحددها.

وذكرت «إيرباص» أنها تستحوذ على 50% من السوق الصينية حالياً مقابل 6% فقط عام 1995، وأن الصين تستحوذ حالياً على نحو 24% من الطائرات التي تسلمها الشركة الأوروبية لعملائها في مختلف أنحاء العالم.