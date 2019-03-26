مخاوف الركود الاقتصادي تهبط بالأسهم العالمية

المصدر: نيويورك-رويترز

انعكس قلق المستثمرين بفعل مخاوف ركود النمو العالمي، على أداء أسواق الأسهم العالمية، حيث شهدت تراجعات جماعية خلال تداولات أمس، وهبطت الأسهم الأمريكية متأثرة أيضاً بأداء أسهم قطاع التكنولوجيا السلبي، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 11.60 نقطة بما يعادل 0.05% ليصل إلى 25490.72 نقطة، وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.70 نقاط أو 0.17% مسجلاً 2796.01 نقطة، وهبط ناسداك المجمع 23.68 نقطة أو 0.31% إلى 7618.98 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية بشكل كبير أمس ليضاف إلى أسوأ انخفاض أسبوعي هذا العام والذي سجلته الأسبوع الماضي، وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6%، مواصلاً التراجع بعد ثلاثة أيام من الانخفاضات، فيما قاد مؤشر كاك 40 الفرنسي الخسائر بتراجع نسبته 1% في البداية قبل أن يستقر.

وسجل المؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض يومي في ثلاثة أشهر أمس، حيث انخفض 3% ليغلق عند 20977.11 نقطة.