ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال في الصين خلال الربع الأول

المصدر: بكين - د ب أ

ارتفعت الثقة بالأعمال بين رواد الأعمال الصينيين خلال الربع الأول بعد تراجع استمر على مدار فصلين متتاليين، وفقاً لمسح أجراه بنك الشعب الصيني (البنك المركزي).

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أن المسح أوضح أن مؤشر ثقة رواد الأعمال قفز إلى 69.2 نقطة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 67.8 نقطة في الربع الرابع من 2018، لكنه تراجع بواقع 5.1 نقاط مئوية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهر مسح آخر لبنك الشعب الصيني أن ثقة المصرفيين حيال الاقتصاد تحسنت أيضاً في الربع الأول.

وارتفع مؤشر ثقة المصرفيين إلى 70.1 نقطة في الربع الأول من العام مقارنة مع 68.5 نقطة في الرابع الرابع من 2018، حسب ما أفاد المسح.

وأشار المسح إلى أن مؤشر الطلب الائتماني صعد إلى 70.4 نقطة مقارنة مع 63 نقطة في الربع الرابع من 2018، ما يعكس الحاجة الأقوى للشركات إلى القروض المصرفية.