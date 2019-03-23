الذهب يرتفع بسبب العزوف عن المخاطرة

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب في الوقت الذي أُضيفت فيه بيانات اقتصادية جاءت مخيبة للتوقعات من منطقة اليورو إلى المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي ودفعت المستثمرين إلى العزوف عن الأصول عالية المخاطر. وخلال جلسة أمس ارتفع الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.3 % إلى 1312.37 دولاراً للأوقية، فيما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % لتصعد إلى 1312 دولاراً للأوقية.

وأظهر مسح أن الشركات بمنطقة اليورو سجلت أداءً أسوأ بكثير من المتوقع هذا الشهر مع انكماش أنشطة المصانع بأسرع وتيرة في نحو ست سنوات متضررة من تراجع كبير للطلب.

وزادت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها منذ 28 فبراير يوم الخميس عند 1320.22 دولاراً.