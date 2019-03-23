النفط يترقّب بيانات التنقيب الأمريكي ويهبط 1.5 %

المصدر: لندن-وكالات

تحولت أسعار النفط للهبوط بنحو 1.5% خلال تعاملات أمس، مع ترقب بيانات نشاط التنقيب الأمريكي، ليفقد الخام القمة المسجلة هذا العام وسط مخاوف تتعلق بالنمو الاقتصادي.

وتأثر النفط سلباً بالمخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، حيث تراجع منحنى العائد بين الديون الحكومية طويلة الأجل التي يحل موعد سدادها بعد 10 سنوات وبين أذون الخزانة لأجل 3 أشهر إلى أدنى قراءة منذ عام 2007.

كما تأثر النفط سلباً بمكاسب الدولار الأمريكي التي تجعل شراء الخام أكثر تكلفة، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية سلبية في منطقة اليورو تثير القلق بشأن النمو العالمي والطلب على النفط.

ويترقب المستثمرون الإفصاح عن بيانات نشاط التنقيب الأمريكي خلال الأسبوع الجاري والتي من المقرر الإفصاح عنها اليوم.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 1.5% ليصل إلى مستوى 66.86 دولاراً للبرميل. وخلال نفس التوقيت، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي بنسبة 1.7% عند مستوى 58.95 دولاراً للبرميل.