«أوبر» تعتزم طرح أسهمها في بورصة نيويورك

المصدر: نيويورك ـ د ب أ

قال مصدر مطلع لوكالة «بلومبرغ» إن شركة خدمات النقل الذكي «أوبر تكنولوجيز» اختارت بورصة نيويورك للأوراق المالية لتطرح أسهمها فيها، حيث من المنتظر أن تكون عملية الطرح العام الأولي لأسهم «أوبر» أحد أكبر خمس عمليات طرح في بورصة نيويورك، على الإطلاق.

وأضاف أن الشركة قد تقدم طلب طرح أسهمها للتداول في أبريل المقبل، لتبدأ عملية التسجيل التي يمكن أن تقدر قيمة الشركة بحوالي 120 مليار دولار، في أكبر عملية طرح عام أولي خلال عام.

وبحسب بيانات «بلومبرغ» فإن الشركة لن تحتاج بعد تقييمها إلى طرح أكثر من 16% من أسهمها لكي تكون عملية طرح أسهمها واحدة من أكبر 5 عمليات طرح أولي في البورصة الأمريكية.

وباختيار بورصة نيويورك لتداول سهمها، فإن «أوبر» تبتعد عن منافستها «ليفت» التي اختارت بورصة «ناسداك غلوبال سيليكت ماركت» لطرح أسهمها الأسبوع المقبل. يذكر أن العديد من أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل «غوغل» و«مايكروسوفت كورب» و«آبل كورب» مسجلة في بورصة ناسداك.