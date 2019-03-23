نقل الركاب من «لندن» إلى «نيويورك» في نصف ساعة 2030

المصدر: نيويورك- وكالات

يمكن لشركات الطيران نقل الركاب من «لندن» إلى «نيويورك» في أقل من نصف ساعة بنهاية العقد المقبل، بحسب تقرير للمصرف السويسري «يو بي إس».

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق السفر عالي السرعة عبر الفضاء حوالي 19.7 مليار دولار سنوياً، ويمكن أن يحل محل رحلات الطيران الطويلة.

وسيركب الأشخاص صاروخاً في إحدى المدن وينطلق في الفضاء حول الكوكب بسرعة تصل إلى 27 ألف كيلومتر في الساعة ويهبط في مدينة أخرى.

وأضاف التقرير أن الرحلة من «لندن» إلى «نيويورك» على متن «سبيس إكس ستار شيب» قد تستغرق 29 دقيقة فقط، بينما تستغرق الرحلة إلى «سيدني» 51 دقيقة.

وأشار إلى أن سياحة الفضاء هي صناعة واعدة أخرى، متوقعاً أن تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار بحلول عام 2030 مع قيام الفنادق ببناء مواقع للإقامة في المحطات الفضائية.