تراجع عوائد السندات الأمريكية

المصدر: واشنطن - وكالات

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى في نحو 15 شهراً خلال تعاملات، أمس.

ويأتي أداء سوق السندات الأمريكية بالتزامن مع الإفصاح عن بيانات اقتصادية. وتراجعت طلبات إعانة البطالة الجديدة بالولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع، كما تمكن النشاط الصناعي في ولاية فلادلفيا من التعافي خلال مارس الحالي.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 2.521%.

وهبط العائد على الديون الحكومية بالولايات المتحدة لآجل عامين إلى 2.396%، واستقر العائد على السندات الأمريكية لآجل 30 عاماً عند مستوى 2.971%.