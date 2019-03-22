الأسهم العالمية تستوعب قرار الاحتياطي الأمريكي بتثبيت الفائدة

المصدر: نيويورك - رويترز

استوعبت أسواق الأسهم العالمية، قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، وإشارته إلى تباطؤ متوقع للاقتصاد.

وصعدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت، بقيادة سهم آبل، والذي كان الأفضل أداءً في داو جونز، بعدما ارتفع بأكثر من 3.5% على خلفية توقعات إيجابية بشأن السهم، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 137 نقطة إلى 25883.44 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18 نقطة إلى 2842.72 نقطة، وزاد ناسداك 70 نقطة إلى 7796.43 نقطة.

وقرر مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستواها الذي يتراوح بين 25ر2% و5ر2% دون تغيير.

وقال «جيروم باول» رئيس المجلس إن الاقتصاد الأمريكي «في مكانة جيدة»، مشيراً إلى «الأسس الاقتصادية الأساسية القوية» حيث معدل البطالة أقل من 4% والتضخم أقل من 2%.

وقال باول: «ما زلنا نتوقع استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة جيدة خلال 2019 رغم التباطؤ المحتمل مقارنة بالنمو القوي في 2018».

واستقرت أسواق الأسهم الأوروبية، بعد تأثر البنوك برسالة التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي هامشياً 0.3 بالمئة، مدفوعاً بانخفاضات في باريس ومدريد وفرانكفورت، وتصدر المؤشر داكس الألماني التراجعات بانخفاض نسبته 0.5 بالمئة متأثراً بتراجع أسهم البنوك واحداً بالمئة.

وصعد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة مع استفادة شركات التعدين من ارتفاع أسعار النحاس بفعل تراجع الدولار.

وواصلت عملات اليورو والين والدولار الأسترالي أمس المكاسب، وقبع الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في أسبوعين، مع بدء المستثمرين في وضع احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام في الحسبان.

ومقابل سلة من العملات، بلغ مؤشر الدولار أضعف مستوياته منذ أوائل فبراير في الأسواق الخارجية قبل أن يتعافى قليلاً إلى 96.019 مرتفعاً 0.3 بالمئة خلال يوم الخميس.

ومن جانبه، قال صندوق النقد الدولي إنه يدعم قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي وقف حملته لزيادة أسعار الفائدة، واصفاً إياه بأنه تحرك حصيف وسط شكوك اقتصادية.

وأبلغ جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد، الصحفيين، بأنه «بالنظر إلى نطاق الشكوك العالمية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، فإننا ندعم قرار المجلس ».