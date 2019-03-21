ترامب: الرسوم الجمركية على الصين قد تبقى سارية فترة طويلة

المصدر: واشنطن - أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها على الصين لإجبارها على التفاوض بشأن اتفاق تجاري قد تبقى «سارية المفعول لفترة طويلة».

ويريد ترامب إبقاء هذه الرسوم المفروضة على أكثر من 250 مليار دولار من المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة «لأننا نريد أن نتأكد من أننا إذا أبرمنا اتفاقية مع الصين، فإنها ستحترمها» وأن المفاوضات التي تكثفت مع بكين منذ بداية العام «تسير على ما يرام».

وأضاف ترامب أن مفاوضين تجاريين أمريكيين سيذهبون إلى بكين الأسبوع المقبل لجولة أخرى من المحادثات بين البلدين.

وقال مسؤول بإدارة ترامب أول من أمس إن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين يعتزمان السفر إلى الصين الأسبوع المقبل لجولة أخرى من محادثات التجارة بين البلدين.والمحادثات المباشرة المرتقبة ستكون الأولى منذ أن أرجأ ترامب مهلة انتهت في أول مارس لتفادي زيادة في الرسوم الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار من مستواها الحالي البالغ 10 % إلى 25 % وتهدف المفاوضات إلى إنهاء حرب تجارية مضى عليها 8 أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم.