ترامب: الرسوم الجمركية على الصين قد تبقى سارية لفترة طويلة

المصدر: أ ف ب

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاربعاء ان الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها على الصين لاجبارها على التفاوض بشأن اتفاق تجاري قد تبقى "سارية المفعول لفترة طويلة".

يريد ترامب إبقاء هذه الرسوم المفروضة على أكثر من 250 مليار دولار من المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة "لأننا نريد أن نتأكد من أننا إذا أبرمنا اتفاقية مع الصين، فإنها ستحترمها".

وأضاف أن المفاوضات التي تكثفت مع بكين منذ بداية العام "تسير على ما يرام".

وسيتوجه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر إلى بكين في نهاية هذا الأسبوع لمواصلة هذه المفاوضات التجارية بهدف التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة، كما أعلن ترامب.

واكد مرة أخرى أن هذه الرسوم جلبت "مليارات ومليارات الدولارات" لوزارة الخزانة.

في الواقع، يدفع هذه الضرائب المستوردون والمستهلك الأمريكي.

وبالإضافة إلى خفض العجز التجاري الضخم، تدعو الولايات المتحدة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في الصين لضمان معاملة عادلة للمستثمرين الاجانب.