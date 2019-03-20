هونغ كونغ تستعد لحل أزمة السكن ببناء أكبر جزر اصطناعية في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مسؤولون في هونغ كونغ عن مخططهم لبناء واحدة من أكبر الجزر الاصطناعية في العالم في مشروع ضخم تبلغ قيمته 624 مليار دولار هونغ كونغ (80 مليار دولار أمريكي) وذلك من خلال الاستفادة بمساحة 1000 هكتار من الأراضي حول جزيرة لانتاو، أكبر جزيرة في الإقليم.

ووصف المسؤولون المشروع بأنه حل للنقص الكبير في الوحدات السكنية، في البلد الذي يعد الأغلى في العالم من ناحية تكاليف الإيجارات.

ودعت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ اليوم الأربعاء النواب إلى دعم خطة لاستصلاح ألف هكتار من الأراضي من أجل بناء جزر صناعية لزيادة المعروض من الإسكان العام في المدينة.

وقال وزير التنمية مايكل وونج الثلاثاء إن بناء جزر "كاو يي تشاو" الصناعية وإتمام المشروعات ذات الصلة سيتكلف 624 مليار دولار هونغ كونغ (80 مليار دولار أمريكي).

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، سيتم بناء تلك الجزر، التي ستصبح أغلى مشروع للبنية التحتية في المدينة، بالقرب من جزيرة لانتاو، أكبر جزيرة نائية في هونغ كونغ وموقع مطارها.

وقال وونج إن الجزر يجب أن توفر ما بين 150 ألفا إلى 260 ألف شقة، وسيكون 70% منها عبارة عن مساكن عامة.

وأضاف وونج للصحفيين :"سنستمر في التواصل مع الشعب بشأن السبب الذي يجعل هذا الأمر يستحق وقتنا. هذا استثمار جيد وهذا جيد لهونغ كونغ ويحل الكثير من مشكلاتنا."

وقالت لام إن المشروع سيزيد من المعروض من المساكن، وهي واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية إلحاحا لدى السلطة.