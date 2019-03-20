تخفيضات «أوبك» والعقوبات الأمريكية تبقي النفط قرب الذروة

المصدر: سنغافورة - رويترز

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في 2019، أمس، مدعومة بتخفيضات الإمدادات التي تقودها «أوبك»، كما تدعم العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا الأسعار، لكن المتعاملين يقولون إن ارتفاع الإنتاج الأمريكي ربما يكبح السوق.

وخلال التعاملات بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.14 دولاراً للبرميل، مرتفعة 5 سنتات بالمقارنة مع سعر التسوية السابق وبالقرب من أعلى مستوى في 2019، 59.23 دولاراً الذي بلغته في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 20 سنتاً إلى 67.74 دولاراً للبرميل، أيضاً بالقرب من ذروة هذا العام البالغة 68.14 التي سجلتها في أواخر الأسبوع الماضي.

وفي الصين، صعدت العقود الآجلة لخام شنغهاي، التي دُشنت العام الماضي 4.5% بالمقارنة مع الإغلاق السابق إلى 468.2 يوان (69.71 دولاراً) للبرميل مقتربة هي الأخرى من أعلى مستوى في 2019 البالغ 475.7 يوان للبرميل الذي بلغته في فبراير.