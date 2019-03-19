الأسهم العالمية تترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

المصدر: Ⅶ نيويورك - رويترز

تباين أداء مؤشرات الأسهم العالمية خلال تعاملات أمس، مع تحول أنظار المستثمرين نحو اجتماع صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومراقبة التطورات المحيطة بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وانخفض مؤشر «داو جونز» الأمريكي إلى 25845.21 نقطة، وارتفع «ناسداك» إلى 7691.32 نقاط، وصعد ستاندر آند إلى 2827.54 نقطة.

وتراجع سهم «بوينج» 2.6% إلى 369 دولاراً عقب تقرير أفاد بأن الادعاء الفيدرالي ومسؤولي وزارة النقل يدققون في تحديث طائرة «737 ماكس» التابعة للشركة، كما انخفضت أسهم بوينج المدرجة في فرانكفورت 2 %.

وواصلت الأسهم الأوروبية، سلسلة مكاسب سجلتها في الآونة الأخيرة، وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الذي ارتفع 0.14 بالمئة، وتفوق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني على بقية مؤشرات منطقة اليورو مرتفعاً 0.3 بالمئة في بداية الأسبوع .

وأغلق مؤشر نيكاي الياباني مرتفعاً 0.6 بالمئة إلى 21584.50 نقطة.