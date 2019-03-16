تورّط «سويد بنك» في معاملات مشبوهة بـ 10 مليارات دولار

المصدر: استوكهولم ـ د ب أ

ذكر تقرير إعلامي أن حجم التعاملات المشبوهة التي قام مصرف «سويد بنك»، وهو أقدم بنك في السويد، في إطار فضيحة تبييض الأموال المتورط فيها مصرف «دانسك بنك» الدنماركي تفوق التقديرات السابقة.

وبحسب قناة «إس في تي» التلفزيونية السويدية فإن مراجعة داخلية أجراها «سويد بنك» بشأن فضيحة «دانسك بنك» في العام الماضي أشارت إلى إجراء معاملات مشبوهة قيمتها 95 مليار كرون سويدي (10.2 مليارات دولار)، وهو ما يتجاوز بواقع الضعف التقديرات الأولية لحجم تورط أقدم بنك في السويد وأحد أكبر البنوك في دول منطقة البلطيق في فضيحة «دانسك بنك».

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتضخم فيها حجم الاتهامات الموجهة إلى أحد أكبر بنوك دول شمال أوروبا.

وكان «دانسك» بنك قد اعترف العالم الماضي بقيام فرعه الصغير في دولة إستونيا بمعاملات مشبوهة قيمتها 230 مليار دولار، رغم أن التحقيقات بدأت نتيجة الشك في تعاملات قيمتها 200 مليون دولار فقط. من ناحيته قال مصرف «سويد بنك» في بيان موجّه إلى البورصة السويدية، أمس الجمعة، إنه «يمارس كل مسؤولياته بجدية من عمليات تبييض الأموال».

وأضاف البنك أن الأرقام التي نشرتها القناة التلفزيونية تمثل إجمالي قيمة جميع المعاملات المشكوك فيها والتي ظهرت عندما قام بمراجعة حركة الأموال «دانسك بنك» و«سويد بنك» خلال الفترة من 2007 إلى 2015 استناداً إلى عدد من مؤشرات المخاطر.