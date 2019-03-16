13 % خسائر سهم «بوينغ» في أسبوع

المصدر: نيويورك - وكالات

هبط سهم شركة «بيونغ» خلال تعاملات أمس، متجهاً لتسجيل خسائر تقارب 13% على مدار الأسبوع الجاري، وهبط السهم أمس بنحو 0.8% ليصل إلى مستوى 370.31 دولاراً.

وأنهى سهم بوينغ جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 422.5 دولاراً، ما يعني أن خسائره حتى الآن بلغت 52 دولاراً أو ما يعادل 12.4%.

ومنذ جلسة الاثنين وحتى نهاية تعاملات أمس فقدت شركة «بوينغ»، ما يزيد عن 25 مليار دولار من قيمتها السوقية التي وصلت في الوقت الحالي عند مستوى 209 مليارات دولار.

وتأتي خسائر سهم شركة تصنيع الطائرات الأمريكية بالتزامن مع حادث سقوط إحدى طائراتها في بداية الأسبوع الجاري ومقتل كل الركاب البالغ عددهم 157 شخصاً، واتجهت العديد من الخطوط الجوية على مستوى العالم إلى وقف العمل بطائرة «بوينغ 737 ماكس» المتسببة في الحادث.

ورغم الدعم المقدم من جانب هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى شركة «بوينغ» وكل أنواع طائراتها في البداية، إلا أنها أخذت موقفاً مماثلاً للدول الأخرى وأعلنت تعليق أعمال كل طائرات بوينغ 737 ماكس.

ورداً على تلك الإجراءات أعلن المتحدث باسم شركة «بوينغ» أنهم قرروا تعليق عمليات التوصيل المتعلقة بطائرات «737 ماكس» للمستهلكين بعد أن قررت واشنطن وقف استخدامها.

وبالرغم من ذلك أكد مسؤول الشركة الأمريكية أنه لن يتم إدخال تغييرات في معدل الإنتاج في الوقت الحالي، لكن في الوقت نفسه سيستمرون في العمل من خلال قرارات الإنتاج.