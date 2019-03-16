ارتفاع تضخم منطقة اليورو إلى 1.5 %

المصدر: بروكسل - د ب أ

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر فبراير، في حين تراجع معدل التضخم الأساسي حسبما أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» أمس.

وبلغ معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال الشهر الماضي 1.5% سنوياً مقابل 1.4% سنوياً في يناير في المقابل بلغ معدل التضخم الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلباً إلى 1% في فبراير مقابل 1.1% خلال يناير .

وجاءت أرقام التضخم العام والتضخم الأساسي موافقة لتوقعات المحللين.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الشهري 0.3%.

وكانت أسعار الطاقة ارتفعت خلال الشهر الماضي 3.6% سنوياً بعد ارتفاعها 2.7% سنوياً في يناير.