الصين تتعهد بتحقيق نمو «معقول»

المصدر: بكين - رويترز

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أمس إن اقتصاد بلاده يواجه ضغوطاً نزولية إضافية لكن بكين لن تدع النمو الاقتصادي يخرج عن نطاق معقول.

وأبلغ الصحفيين خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع السنوي للبرلمان قائلاً إن نمو الاقتصاد الصيني الذي بلغ 6.6 % في 2018 تحقق بصعوبة.

وتستهدف الصين نمواً في الناتج المحلي الإجمالي في نطاق 6-6.5 % هذا العام. وتضرر الاقتصاد والنمو الصيني جراء حرب الرسوم والتعريفات الجمركية المستعرة بين بكين والولايات المتحدة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أمس، إن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي تحدّث هاتفياً إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر، وإن الجانبين حققا تقدماً جوهرياً جديداً في مباحثات التجارة.