الدولار يتكبّد أكبر خسارة أسبوعية في 3 أشهر والذهب يتعافى

المصدر: لندن - رويترز

هبط الدولار مقابل عملات منافسة أمس مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 3 أشهر قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل، والذي سيسلط خلاله صنّاع السياسات المزيد من الضوء على رفع أسعار الفائدة.

ومقابل سلة من العملات، انخفض الدولار 0.2 % إلى 96.61 خلال التعاملات المبكرة في لندن. وعلى أساس أسبوعي، تراجعت العملة الأمريكية 0.7 % في أكبر هبوط منذ أوائل ديسمبر الماضي.

وظل الين الياباني مستقراً عند مستوى قوي بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية دون تغيير.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني خلال التعاملات عند 1.3217 دولار، وهو مستوى يقلّ عن الأعلى في 9 أشهر والبالغ 1.3380 دولار، لكنه مرتفع 1.8 % على أساس أسبوعي.